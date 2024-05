Valguse algus ehk Pirruleegist LED-ini

Kui võrrelda valguse kiirusega, mis teatavasti on ligikaudu 300 000 000 meetrit sekundis, on 150 aastat lühike aeg. Valgus on kiiruselt ajas ikka sama, olgu hubisev küünlaleek või pimestav helgiheitja, ent valguse teravus ja sumedus, kõledus ja soojus mõjutavad meie eluhetki kordumatul moel, muudavad sekundi sajandiks või tunni mööda libisevaks viivuks. «Saagu valgus!» võime lausuda kui jumalad ja vajutada lülitile.