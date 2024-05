Oodata on hoovihma, rahet ja äikest

Keskkonnaagentuuri andmatel tõmbub laupäeval (1.06) kõrgrõhuala eemale ja lõuna poolt läheneva madalrõhuvööndi mõjul muutub soe ja niiske õhumass ebapüsivaks. Öösel on üksikuid vihmahooge. Päeval arenevaist rünksajupilvedest sajab laialdaselt hoovihma ja on äikest ühes rahega. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk, äikesepilvede all aga tugevate tuulepuhangutega. Õhutemperatuur on öösel 12..18°C, päeval 23..28°C, sajuhoogudes langeb alla 20°C.