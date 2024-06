Pühapäev toob äikest ja rahet

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab äikesevihma ja paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 12–17 kraadi.