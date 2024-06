Järjekordne Eesti Ööjooks algas Rakveres lastejooksudega

Tänavu pandi müüki 700 lastejooksu piletit ja need kadusid nagu soojad saiad, sest huvitatuid oli väga palju. Isegi nii palju, et ööjooksu korraldusmeeskond andis sotsiaalmeedia kaudu teada, et võistlejatele mõeldud meeneid on piiratud koguses ja lühikese etteteatamisega ei saa neid juurde tellida. Lisaks anti teada, et võistluspäeval korraldustelkidest pileteid osta ei saa, ja sellise sooviga paluti korralduskeskusesse mitte pöörduda.