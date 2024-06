Palermo uues välijõusaalis saab treenida Eestis vähe levinud seadmetel

Ave Sats rääkis, et tema jaoks on kogu välijõusaali rajamise protsess kestnud kaks ja pool aastat, täpselt niikaua, kui ta on olnud spordikeskuse eesotsas. Palermo terviseradade vana välijõusaali atribuutika oli ajast ja arust ning liikumisharrastajaid enam ei teeninud, paraku tuleb linnas tegemisi plaanida eelarveaastat arvestades.