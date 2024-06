Kuidas võis Eesti ööjooks Rakvere välja näha läbi jooksja silmade?

Ma ei ole ennast kunagi suureks jooksumeheks pidanud. Läinud aasta lõpul lidusin Rakvere parkides ja jalad saavutasid millalgi, 10 kilomeetrit 47 minutiga, vormi. Siis algas jõulutrall ja treeningharjumus kadus sõpru ja sugulasi külastades kui vits vette. Naljatades ütlesin, et kaotasin oma võrdlemisi head jalad just jõuluvorstile.

Veebruaris katsetasin omal nahal taaskord vahepaastu ja see viis napi kuu ajaga üle nelja kilo, aga jooksujalgadele see suurt midagi ei teinud, sest liikumiskiirus paraneb oluliselt ikkagi liikumist harrastades. Millalgi põrkasin linna peal kokku Lääne-Virumaa jooksumehe Alar Peekiga, kellega ka jooksuteemadel vestlesime. Mees soovitas sirvida raamatut "Jooksmine kogu eluks", et sealt näpunäiteid saada. Raamatuni ma paraku ei jõudnud, aga käisin teinekord lihtsalt jalutamas, kuniks tuli tõehetk.