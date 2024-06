Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja varitseb äikeseoht. Mitmel pool esineb udu. Mandri-Eestis on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on 12–17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev ja sekka võib tulla rahet. Õhtupoole hakkab läänest alates ilm selginema. Puhub läänekaaretuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 20–25, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.