Ida päästekeskuse uus juht Janar Kärner: kindlasti on päästjad väärt suuremat palka kui nad täna saavad

See, et Janar Kärnerist saab millalgi tippjuht päästeametis, on sisse kirjutatud vist juba tema saatuseraamatusse. Tema isa, endine tuletõrjepealik Tuve Kärner, veab Järva-Jaanis praegu tuletõrjemuuseumit ja vanatehnika varjupaika. Vanaisa oli Järva-Jaanis pritsumeeste pealik. Ja vanavanaisa samuti.