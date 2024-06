Läänevirulane Gordejev rääkis, et selliseks olukorraks oldi moraalselt valmis. "Eelmise etapi toimumispaigast Prantsusmaalt liikusime karavaniga vaikselt Tšehhi poole, aga juba teel olles sai selgeks, et ilmataat kõige helgemat nädalavahetust ei paku," lausus ta. "Valmistasime tsikli võimalikult hästi pori- ja vihmakrossiks ette, aga siis selgus, et laupäevane programm jääb üldse ära. Tegemist oli võistlejate endi soovil tehtud otsusega, kes ühiselt otsustasid, et sõitma ei lähe."