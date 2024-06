VIDEO Vaata, millises vihmas algas külgvankrite MM-i Tšehhi etapp

Osa võistlusest tuli vihma tõttu ära jätta ja ka esimene finaalsõit algas paduvihmas. Meie meestele ilmselt sellised olud sobivad. Esimeses sõidus tegid nad hooaja parima stardi ja pääsesid rajale seitsmendana. Gordejev-Niitsoo on stardipuu keskel, nende võistlusnumber on 151 ja võistlusvorm roheline-lilla. Videos on näha ka noori lätlasi Lielbārdiseid (101), kes tõusid taas MM-sarja liidriks.