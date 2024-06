Baltoscandal otsib festivali lavastusse osalejaid

Installatsioon koosneb kahest suurest läbipaistvast kilepalakast ja seadmest, mis nende vahelt järk-järgult õhu välja imeb, jättes keha vaakumpakendatult püstiasendis rippuma. Kahe pinna vahele sisestatud läbipaistev voolik võimaldab vaakumpakendis viibijal hingamiseks õhuvoolu reguleerida. Kilepalakate vahel rõhu kasvades tardub pakendatud keha pind tasapisi arvukateks mikrovoltideks. Etenduse jooksul on installatsioonis osaleja ülesanne aeglaselt asendeid vahetada.

Vabatahtlik ei pea olema ilmtingimata tantsija taustaga, ent hea on, kui tal on varasemast kokkupuude intensiivse füüsilise pingutusega ja ta tunneb end publiku ees mugavalt. Osaleja soovituslik vanus on 21–65 aastat, kaal vähem kui 85 kg. Kaasa tuleb võtta lihtsad riided, mis poleks üleni musta värvi ega suurte logodega.