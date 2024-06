Läsna teater toob lavale retronäidendi ja romantilise luulekava

«See näidend kõnetab ka tänapäeval. Hästi inimlik, naljakas ja südamlik lugu tavalistest inimestest. Omaette väärtus on ajastu, mida oleme püüdnud ehedalt edasi anda,» märkis Ene Pihol. Lavastaja nimetas, et loo väljatoomisel olid tema tugisammastaks näitleja Ülle Lichtfeldt ja kunstnik Piret Mildberg. «Ülle on meid paar korda tagant piitsutanud. Ja Piret toetab nii oma kunstiga kui igas muus asjas. Mulle väga meeldib, et ta on kujunduses väga ajastutruu – valgetest laudlinadest klaaside ja Armeenia konjakini.»