Aivi Must alustas Tamsalu gümnaasiumi direktorina tööd 2019. aasta suvel. Eelnevalt töötas ta pikalt Jäneda kooli direktorina, kuid füüsiku ja matemaatiku haridusega Must on juhtinud ka Lehtse kooli.

"Tamsalus olen soovinud olla inimestekeskne ja suhetekeskne juht, harrastada kaasavat juhtimist, toetada õppimist ja arenemist. Et inimesed mõtlevad kaasa, töötavad kaasa, saavad ise otsustada. Motivatsiooniteooria ütleb, et inimene on siis motiveeritud, kui ta on autonoomne, kompetentne ja tunneb, et ta on selle kollektiivi liige," rääkis Must.