Vihm lõpetas Virumaal tuleohtliku aja

Päästeamet võttis piirangute lõpetamise otsuse aluseks ilmastikuprognoosi, keskkonnaagentuuri tuleohukaardi, tuleohu taseme ja piirkondliku metsa- ja maastikutulekahjude esinemissageduse. "Tuleohtliku aja lõpetamine Kirde-Eestis ei tähenda, et looduses ei peaks olema jätkuvalt ettevaatlik. Narva piirkonnas on veel alasid, kus tuleoht looduses on jätkuvalt suur," selgitas Ida päästekeskuse juht Janar Kärner.