Raamatukogu avab Kreisilaadal raamatutäika

Kreisilaadal peetaval raamatukogu raamatutäikal on müügil raamatukogust maha kantud raamatud. Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialisti Tiina Kriisa hinnangul on valik sel korral väga mitmekesine: leidub nii lasteraamatuid, erialakirjandust kui ka ilukirjandust.

"Tänavuse täika eripäraks on, et raamatu hind sõltub kellaajast: laada esimesel tunnil maksab raamat kolm eurot, teisel kaks ja ülejäänud tundidel üks," nimetas Kriisa. Ta lisas, et laada lõpuhetkedel võib mõne raamatu kaasa saada ka päris tasuta. "Nagu laadal ikka, on ka tingimine ja kauplemine lubatud," kinnitas arendusspetsialist.