Lugupeetud poliitik, tahe on suur, aga mind on ainult üks

Eelmise nädala lõpus (taas)avati Kopli päästekomando, sedapuhku küll vabatahtlik. Mis sellele eelnes, mäletame kõik. Avamisel olid kohal ka päästeameti asjapulgad. Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü sõnas, et on rõõmustav, et ühtne päästevõrgustik on saanud täiendust. Aga neli kuud varem pandi kutseline komando silmagi pilgutamata kinni. Ehk riik sai ülalpidamiskuludest lahti ja veeretas need Tallinna linnale.

Iga ametkonna eestvedaja eeldab sinisilmselt, et kui piltlikult öeldes s...t ventikasse lendab, on vabatahtlikud just tema käsutuses, mõtlemata sellele, et minusuguseid Hunt Kriimsilma kombel üheksa ameti pidajaid on üksjagu.

Ega töös enam vahet väga ei ole. Aina enam vabatahtlikke on valmis reageerima liiklusõnnetuste puhul, suitsu sukelduma ja tegema veel paljusid töid, mida teevad ka õppinud päästjad. Iga ametkonna eestvedaja eeldab sinisilmselt, et kui piltlikult öeldes s...t ventikasse lendab, on vabatahtlikud just tema käsutuses, mõtlemata sellele, et minusuguseid Hunt Kriimsilma kombel üheksa ameti pidajaid on üksjagu. Päris julgelt võin väita, et umbes 80 protsenti kuskil vabatahtlikuna kaasa löövatest inimestest panustavad oma vaba aega veel mingis organisatsioonis.