Tapa ja Tartu vahel asendavad kuuel juunikuu päeval Elroni ronge bussid

"Remonttööd Tapa ja Tartu vahelisel raudteelõigul on vajalikud, et saaksime uute Škoda rongide saabudes pakkuda liinil sagedamat sõiduplaani ja kiiremat kohalejõudmist," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

Elroni rongid on bussidega asendatud 4.–6. juunil Tapa ja Tartu vahel ning 18.–20. juunil Tamsalu–Tartu vahel. "Juhime tähelepanu, et sel lõigul sõidavad kahe erineva marsruudiga bussid: üks teeb peatuse kõikides vahepeatustes, teine aga sõidab otse Tartusse, Tapale või Tamsalusse. Vastav info on kuvatud bussi esiosas," täpsustas kommunikatsioonijuht.