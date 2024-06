GALERII Vaata, kuidas Rakveres tähistati Eesti lipu päeva

Riigikogus 27. juunil 1922 vastu võetud riigilipu seaduse järgi on Eesti riigilipuks taevasinine (rukkilillesinine)-must-valge lipp. Praegu kehtivas, 2005. aastal vastu võetud Eesti lipu seaduse redaktsioonis on täpsustatud, et riigilipu sinine värvitoon rahvusvahelise Pantone värvitabeli järgi on 285 C.