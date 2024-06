Puidugraanulite tootja investeerib 1,25 miljonit eurot päikeseenergia salvestamisse

Smarteconi salvestuslahenduste tasuvusaeg on hinnanguliselt kuus-seitse aastat. Nõudlus akumahtude järele kasvab lähiaastatel, sest taastuvenergia lisandumisega võrku suurenevad süsteemis ettearvamatused ja prognoosivead. Samas on akude hind muutunud soodsamaks, see on langenud viimase kümne aastaga ligi viis korda.