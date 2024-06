Loobu mõisa aidas esietendub suvelavastus "Lahkumine"

"Lahkumine" viib meid 21. sajandi tallu, mille pidamine on nüüdisaja majanduskeskkonnas lakkamatu väljakutse. Tegemist on mõtlemapaneva, poeetilise ja õrna tekstiga, mis vaatleb peresuhteid ja tänapäeva maaelu, taustaks muutused ühiskonnas. Ühe peateemana tõuseb esile meilgi hästi tuttav hirm väiksesse kohta ja etteantud mustritesse lõksujäämise ees, mille kõrval on sama tugevalt tunda väikese koha kodune võlu.