Viru vangla korraldab pühapäeval heategevusliku jooksu

Viru vangla direktor Ain Anslani sõnul kutsuti vanglateenistuse jooks ellu neli aastat tagasi, et tuua kokku kohalikku kogukonda ja meelitada kaugema kandi rahvast Ida-Virumaad külastama. Piletimüügi tulu annetatakse sellel korral Kiikla lastekodule.

Üritusele on oodatud kõik alates pere kõige väiksematest liikmetest kuni vanavanemate ja lemmikuteni välja. Tillujooksu distantsiks on 300 meetrit, noortejooksu pikkuseks 1,4 kilomeetrit. Põhistardi pikkusteks on 4,5 ja 8,5 kilomeetrit.