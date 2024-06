Jäneda kooli direktorit ootab koondamine. Lisatud Ene Augasmägi kommentaar

"Suuliselt on mulle seda juba ammu öeldud," lausus Ülle Oru. Teataja oli Tapa valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Augasmägi ja ta tegi seda 29. aprillil, kui omavalitsuse koolijuhid vallavolikogu saalis kokku said. "Siis ütles Augasmägi suuliselt, et Jäneda kooli direktor koondatakse," sõnas Oru.

Ehkki teoreetiliselt on Orul võimalik osaleda Tapa valla kooli direktori valimise konkursil, ei soovi ta seda teha. "Ma ei pea mõistlikuks ühe kooli jagamist kolme õppekoha vahel, arvestades veel seda, et kaks nendest õppekohtadest on lasteaed-põhikoolid. See oleks väga suur ettevõtmine," rääkis ta.