Töötajasõbralik saadik on töötajate huvide parim kaitsja Euroopa Parlamendis

Euroopa Parlamendi valimised on peagi käes. Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) peamine ülesanne on kaitsta töökohti ja töötajate sissetulekuid nii Eestis kui ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) liikmelisuse kaudu Euroopa Liidus. Meie eesmärk on saavutada kõrgemad palgad, vähendada soolist palgalõhet ja tagada stabiilsemad töökohad.