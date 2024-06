Vallavanema vastulause: Tamsalu koolijuhi lahkumise taga on juhtimisprobleemid

Virumaa Teataja artiklis "Pead lendavad Tapa vallas: ka Tamsalu gümnaasiumi direktor paneb ameti maha" väidab Tamsalu kooli direktor Aivi Must, et koostöö vallavanemaga oli olemas, kuid mitte piisavalt. Tegelikult on vallavalitsus ja olen mina isiklikult alati olnud avatud koostööle ning teinud kõik, et toetada koolijuhte ja luua koostöövõimalusi. Meie eesmärk on tagada koolide ja haridusasutuste parim võimalik juhtimine ja toimimine.