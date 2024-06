Rakke kool matkab Helmut Joonuksi lapsepõlveradadel

Rakke koolipere on moodustanud väikesed matkameeskonnad, kel on teekonna peatustes lahendada erinevad ülesanded. Salla külas on matkajuhiks kohalikke lugusid hästi tundev Hando Kuntro ja Emumäelt Salla kultuurisalusse jõudmisel hoiab matkalisi õigel rajal Marju Metsman Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsist. "Salla küla ja Emumägi pakuvad vaheldusrikast tervikut igas mõttes – matk läbi küla on justkui rännak läbi Eesti ajaloo ning Emumäe rada oma reljeefiga loob kaunite vaadete kaudu hingepideme loodusega," sõnas Marju Metsman.

Matkapäeva korraldamise mõte just Salla piirkonnas mõlkus Rakke kooli direktori Tanel Kümniku peas veel enne, kui Helmut Joonuksi 100. sünniaastapäeva sündmusi möödunud aasta sügisel ühiselt planeerima asuti. "Matkaga tähistame Rakke kooli kunagise õpetaja Helmut Joonuksi 100. sünniaasta täitumist ja see on inspireeritud kultuuririkkuse aastast. Salla piirkond on oluline, kuna Helmut Joonuks on sündinud Salla lähedal asuvas Tammiku külas ja alustas oma kooliteed Salla-Tammiku algkoolis," ütles direktor.