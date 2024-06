Uuring ei valeta: Rakvere hoiab jätkuvalt kokaiini tarvitamises esikohta

Enim levinud narkootiline aine on Eestis jätkuvalt kanep, mille jääkide tase oli kõikides linnades märksa kõrgem kui veebruaris. Kõige rohkem leidus seda ainet taas Tallinna, Narva ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa reovees. Rakveres tarvitati mõõtmisperioodil tuhande elaniku kohta 53,33 doosi kanepit.

"Võrreldes maikuu uuringu tulemusi veebruari alguses tehtud uuringuga, võib öelda, et enamikus linnades suurenes kanepi tarvitamine hüppeliselt. Amfetamiini näidud on aga eelneva uuringuga võrreldes üle Eesti vähem kõikunud. Suuremad muutused vaadeldud perioodil olid amfetamiini tarvitamises Paides, Narvas, Sillamäel ja Maardus," rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven. Rakveres tarvitati seda mõõtmisperioodil veidi üle kümne doosi tuhande elaniku kohta.

Levikult kolmandal kohal püsib juba mõnda aega kokaiin. Sedagi leidus kõikide vaadeldud linnade reovees, kuid keskmine dooside arv reovees on märgatavalt väiksem kui näiteks amfetamiini puhul. Enim kokaiini annuseid tuhande elaniku kohta tuli välja Rakvere, Tallinna ja Sillamäe reoveest. Võru, Viljandi ja Haapsalu reovees leidus kokaiini oluliselt vähem kui teiste linnade omas.

Tervise arengu instituudi (TAI) teaduri Katri Abel-Ollo sõnul on murekoht kanepi tarvitamise kasv kevadel ja suvekuudel. "Nii eelmise aasta augusti kui selle aasta mai näitajad erinevad märgatavalt sügise- ja talveperioodi näitajatest. Kanepi tarvitamise puhul ei tohiks globaalsete trendide ja osade riikide liberaalsema kanepipoliitika taustal unustada, et tegemist on siiski psühhoaktiivse ainega, mis võib soovitud lõõgastuse ja puhkusetunde taustal kaasa tuua ka soovimatuid tagajärgi tervisele ja üldisele heaolule," märkis Katri Abel-Ollo.