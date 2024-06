Eelmisel nädalal registreeriti Lääne-Virumaal 3147 välgulööki

"Äikesetormi lähenedes tasub oma ruuterid ja digiboksid voolu- ja sidevõrgust kindlasti eemaldada. Eeskätt puudutab see majapidamisi, kus Telia teenuseid kasutatakse vaskkaablivõrgul. Samas tuleb meeles pidada, et äike tungib seadmetesse ka läbi vooluvõrgu ehk ka valguskaabli puhul tuleks pistik seinast eemaldada," rääkis Fridolin. Ta lisas, et kahjuks ei lähe äikesekahjud seadme garantiitingimuste alla, mistõttu tuleb need inimestel enda kuludega asendada.