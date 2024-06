Busspiletite piirhinda tõstetakse pea kümme korda

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul bussipileti hind maakonnaliinidel ei tõuse ja koostatud eelnõus on tegemist piirhindadega. "Tegemist on teatava muudatusega varasemate hindade määramise loogikas. Seadus on vahepeal muutunud ja nüüd tuleb piirhinnad kehtestada," ütles Läänemets neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Ta lisas, et piirhind ei tähenda, et see saab olema bussipileti hind. "Piirhind ütleb, et nendes piirides saab bussipileti hindu määrata, ja seda teeb minister jätkuvalt oma määrusega, nagu see varasemalt on olnud," lausus Läänemets.