Võsu Rannafestil esineb maailmakuulus hitimeister

Maailmakuulus DJ, laulja, laulukirjutaja ja produtsent John Newman, kes saavutas kuulsuse 2013. aastal hitiga "Love Me Again", esineb 27. juulil Võsu Rannafestivalil. John Newman on tuntud oma mitmekülgse muusika ja unikaalse stiili poolest, mis on viinud ta mitme edetabeli tippu.