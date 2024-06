Ürituse peakorraldaja Mati Karuaugu sõnul on laupäeval võistlejaid 66, pühapäeval 54. Võistlejate erinev arv tuleb sellest, et laupäeval asub võistlustulle üle kümne soomlase, kes piirduvadki ühe päevaga.

"Laupäeval on meil sarja EstFin etapp. See on esimest korda. See oli alguses kavandatud kui LatEstFin, aga lätlased ei olnud sellest huvitatud," rääkis Karuauk. Ehkki võistluse nimes Läti ametlikult ei kajastu, on võistlejate seas siiski seitse lätlast, kes on rajal mõlemal võistluspäeval.