Suurim doonorite kogukond on Klausi sõnul maakonnakeskuses Rakveres. "Võrdselt tublid on ka Kadrina, Tapa ja Väike-Maarja doonorid ja ka väike Tamsalu kogukond," avaldas doonoripäevade korraldaja kiitust ja lisas, et meie maakonnas doonoripäevi korraldades ei pea verekeskus kunagi muretsema, kas doonoreid ikka jagub. "Oleme uhked, et viru veri ei värise," märkis ta.