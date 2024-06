Kaitseväe juhataja tunnustas Tapal baseeruvat korvpallitiimi

"Füüsiline vorm on sõjapidamises väga oluline. Team Kaitsevägi on loodud, et neil noortel meestel ja naistel, kellel on mingi spordiala hästi välja tulnud ei läheks ajateenistus raisku, vaid saaksid sellega ajateenistuse ajal edasi tegeleda. Nii saame hoida sõdurite moraali ja motivatsiooni kõrgena," ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.