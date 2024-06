Uikala prügila põlengu kustutamiseks kulus 15 000 tonni vett

"Kui esmapilgul võib tunduda, et prügila tulekahju on lihtne väljakutse, siis tegelikult oli päästjate jaoks tegemist väga keerulise ja raske sündmusega. Seda nii füüsilise kui ka vaimse vastupidavuse mõttes. Päevade viisi mürgises, haisvas ja kuumas keskkonnas voolikute vedamine ning päästja kaitsevarustuses suure prügila iga sentimeetri läbi loputamine nõudis päästjatelt suurt pingetaluvust ja füüsilist võimekust, aga ka tarkust ja pidevat alalhoidu, et vältida vigastusi ning ülekoormust. Hindan kõrgelt kõikide kustutustöödel osalenud töötajate, partnerite ja vabatahtlike panust," lisas Janar Kärner.



Prügila põlenguala kontrollimise ja ümberkaevatava prügi kustutamise võttis ettevõte üle 1. juunil. Selleks paigaldas ettevõte alale pumbad ja voolikud. Päästeamet kontrollis kuni 3. juunini põlenguala droonide ja termokaameratega. Tänase seisuga on mägi jätkuvalt tuline ning ekskavaatoritega prügihunnikut sügavamalt liigutades süttib see uuesti. Päästeamet kontrollib prügila territooriumil asuvate hoonete tuleohutust juulis. Lähiajal ettevõtte esindajate ja keskkonnaametiga toimuval kohtumisel selgitatakse välja ettevõtte tegevused tulekahjude ennetuseks, praeguse olukorra lahendamiseks ja jäätmekäitluse korraldamiseks perioodil, mil jäätmete vastuvõtt on peatatud.



Prügila põlengu põhjused on veel uurimisel, kuid esmase uurimise käigus on ilmnenud, et prügi on süttinud hunniku sees sügavamal ehk on isesüttinud, ning võib välistada inimeste ja tehnika hiljutise tegevuse.



Viimati toimusid Uikala prügilas suuremad põlengud 2020. aastal juunis ja 2021. aasta augustis, kui põles kuni 500 ruutmeetri suurune ala.