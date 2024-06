Lääne-Virumaal teenitakse keskmiselt 1464 eurot kuus

Regiooniti on meil Eestis küllaltki suur ebavõrdsus.

Ehkki Eesti keskmine brutokuupalk ulatub juba 1894 euroni, on kõige jõukamas maakonnas see number 245 euro võrra suurem, kõige vaesemas jällegi 518 euro võrra väiksem. Palgad kasvavad, kuid kasvust suure tüki hammustab välja elukalliduse tõus. Ja muidugi on suured käärid sissetulekus sõltuvalt sellest, millisel tegevusal keegi töötab.