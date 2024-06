Võidutule toovad Lääne-Virumaale Tõnu Rummo ja Annely Kallas

Seersant Tõnu Rummo on ennast näidanud aktiivse, distsiplineeritud ja eeskujuliku kaitseliitlasena. Tema panus Viru maleva lahingkompanii miinipilduja rühma arengule on muljetavaldav, ka toetab ta oma tegevusega nii oma maleva üksusi ja organisatsioone kui ka teisi ringkonda kuuluvaid malevaid.

Lisaks tegevusele väljaõppes, on Tõnu aktiivne sportlane ja spordi edendaja, esindanud malevat erinevatel võistlustel laskevõistlustel, aga ka suusatamises ja võrkpallis. Laskmine on Tõnu kirg. Kadrina spordihoones on lasketiiru arendamine toimunud suuresti tema kaasabil.