Käest lastud pangamaja vajab nüüdseks suuremahulist investeeringut

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paapi juhatusel liikusime Lai tn 20 pangahoone pööningule, kust avanes tõsiselt murettekitav vaatepilt. Nimelt asusid pööningu idapoolses servas reas umbes 20 ämbrit, mille funktsioon on katusest läbi tilkuvat vett koguda. Ja see polevat Paapi sõnul ainuke probleem, sest kehvas seisus on ka kütte- ja ventilatsioonisüsteem ning ausõna peal ees seisvad aknad. Kohapeal uurides selgus, et pangamaja ventilatsioonisüsteem on sama suur kui SEB kontoriosa oma.

"Kas see ongi see viis, kuidas me oma kultuurimälestiste eest hea seisame," küsis Paap retooriliselt ja lükkas sõrme pea kohal asuva sarika sisse. "Või vaata seda siin. Aknaid pööningul ees pole, sest need on läbi mädanenud ja üks akendest on lihtsalt plekiga kinni löödud."