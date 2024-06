"Vaatasin, et soorätsul on midagi noka vahel, mingi sodi," selgitas Sven Hõbemägi. Kuna lind tiirutas põllu kohal, aimas linnuhuviline kohe, et suleline hakkab pesale maanduma.

Kakuline lendaski rinnuni rohu sisse. Hõbemäe hea vaist juhatas ta kohe õigesse kohta. "Kaks muna oli pesas," kirjeldas ta haruldast leidu ja lisas, et kurnas on harilikult kolm kuni 13 muna. Tähendab, et lind muneb veel edasi. Kui pesitsus õnnestub, kooruvad pojad juuli lõpus ning augusti alguses saab nad rõngastada. Pesakoht on kantud elurikkuse andmebaasi.