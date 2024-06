Nädala kaja: millega sinu lemmikloom üllatab?

Minul oli ruumiga kitsas ja sel kevadel ei pannud ma ühtegi seemnepoega mulda, et taimi ette kasvatada. Lihtsalt möödunud suveks õue viidud toalilled sirgusid seal väga suure hooga. Sügisel neid tagasi tuppa kolides tuli osa lilli niigi hoopis töö juurde kolida. Mõnest taimekesest on paari aastaga kasvanud tõeline vihmametsaelanik, kes ei mahu tuppa äragi. Botaanikaaed missugune.



Nüüd, mil suur osa toalilledest on jällegi rõdule ja maale sireli varju kolitud, on aknalaudadel ruumi üle, nii et paar potitomatibeebit leidis päikese pool oma koha ning ka spordipoest ostuga kaasa saadud seemnepaber läks mulla sisse. Kõigis kolmes potis hakkasid üllatustaimed kasvama.



Sain aastaid tagasi kolleegilt lemmikloomaks aafrika hiidteo. Tore ja vähenõudlik elukas. Ta leidis, et elu on liiga hea, tuleb oma hermafrodiidivõimeid kasutada ja munema hakata. Vaatamata pingsale munade otsimise mängule on neid tigusid mul nüüdseks pea kümme. Eks nad on ju armsad ka. Nende pesa koristamise käigus sai kookoshuumusest allapanu sorteerida. Osa kasutatud purust rändas tühjadesse lillepottidesse. Allapanusse jäänud seemned olid kuivas potis puhkeasendis ja läksid vett saades kasvama.



Nüüd ma siis ei teagi, mis taimed mul kasvavad. Lehtede järgi saan aru, et ühel potitomatil on seltsiks hulk tillukesi tomatitaimi. Aga mis värvi või mõõdus viljad sealt kunagi tulla võiksid, on täielik üllatus.



Teise tomatitaimega kasvavad kõrvuti kurki meenutavad taimebeebid. Aga kas teod on järele jätnud pika või lühikese kurgi seemned, näitab aeg.



Lille asemel pistis kolmandas potis nina mullast välja kas arbuus, melon või suvikõrvits. Taas üllatusesineja. Kui sügis kujuneb jälle soojaks ja pikaks, on lootust näha, mis taime algeid aednikest hiidteod mulle mulda jätsid.



Kui kellelgi tärkas huvi hiidtigude vastu, siis päris mitu noorukit soovivad oma lapsepõlvekodust välja kolida.