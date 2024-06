Nädala lind Rukkirääk

See pole muidugi tõsi, ta on päris hea lendaja, aga armastab ennekõike jalgsi liikuda. Ja teeb seda kadestamisväärse kiirusega. Vanasti olid inimesed arvamusel, et räägul on kaheksa paari jalgu all, sellepärast liigubki ta nii kiiresti. Salapära sisendab seegi, et alati ei saa täpselt aru, kustpoolt rääksumine kostab. Aga see tuleneb räägu kombest rääksumise ajal aina pead pöörata, mistõttu levib hääl eri suundadesse. Vanasti usuti sedagi, et rääk talveks lõunamaale ei lähe, vaid poeb maa sisse. Rääku ümbritseva saladusloori tõttu hirmutati temaga lapsigi, kui need kippusid rukist tallama.