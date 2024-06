Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kvaliteet ja tööviljakus

Tarbekeemia tootmiskoondise «Flora» Kadrina tsehhi töökas pere on oma seniste ülesannetega hästi toime tulnud. Sissejuhatuseks mõned arvud mulluste saavutuste kohta. Kogutoodangut suurendati 5 ja tööviljakust 10,3%. Iga töötaja kohta anti toodangut 22 774 rubla väärtuses. Toodete atesteerimisel anti seitsmeteistkümnele (27-st) I kvaliteedikategooria ja kahele (nahkesemete puhastusvahend «Flop» ja liim «Ago») riiklik kvaliteedimärk. Viimast taotletakse tänavu veel kahele tootele ja perspektiivselt nähakse ette kvaliteedimärgi taotlemine universaalsele puhastuspastale, kingakreemile ja liimile PVA. Enne on aga vaja hakata neid pakkima polüetüleentuubi. Kvaliteet ja tööviljakus on otseses sõltuvuses seadmete uuendamisest ja tööprotsesside mehhaniseerimisest. Seda teed on Kadrina tsehhis ka käidud. Viimaste aastate vältel on ehitatud juurde uusi tootmishooneid, hangitud moodsaid automaatliine. Organisatsioonilis-tehnilist laadi ettevõtmisi on olnud teisigi. Muist aga ootavad teokstegemist. Kingakreemi pakkimise automaatliini paigaldamine teeb selle töö kaks korda viljakamaks, lahendamisel on pesupulbri «Pirita» pakkimise automatiseerimine. Ent inimesed? Töötajate erialaste teadmiste ja kvalifikatsiooni tõstmisega jõutakse plaanituga sammu pidada. Majanduslike ja poliitiliste teadmiste taseme tõstmiseks tegutseb ökonoomika aluste õppering.