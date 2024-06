Noored loojahinged sirutavad tiibu

Eragümnaasiumi kunstiõpetaja, lõputööde üks juhendajaid Teet Suur rääkis, et iga noor valis ise, mida ja mis tehnikas teeb. «Mis on eksponeeritavad – maalid, keraamika, 3D-prindis valminud kooli meened –, on näitusel näha, aga tehti ka selliseid asju, mida kooliprogrammis ei ole: valmisid film ja animatsioon,» nimetas ta. Taaskasutusnahast tehtud käekotist on välja pandud selle foto.