Rakvere Rattamaffia lihvis instruktorite käte all Palermo hüpekatel oskusi

Rakveres tegutsev Rattamaffia kogunes reedel kella kaheksaks Palermos asuvate hüpekate juurde. Kes veel ei tea, siis need asuvad Lilleoru ja Kunderi ristist umbes 100 meetrit loode pool. Aastatega on Palermo mändide vahele meisterdatud erinevate suurustega hüpekaid ja viimase nelja aasta jooksul on Rakvere skeenel toimunud selline areng, et see on pälvinud tähelepanu üle Eesti.