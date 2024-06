Öise rattaorienteerumise võitjad olid läinudki võitma

"Päev enne võistlust otsustasime, et läheme ja osaleme. Kusjuures kohe seadsime endale eesmärgiks võitmise, me läksime ainult selle eesmärgiga rajale," rääkis võistkonna liige Moona Aneth Vihlver. "Oleme koos suusatrennis käinud sõpruskond ja heas sportlikus vormis." Peale tema kuulusid võistkonda Sander Pritsik ja Holger Altmäe.

​Ettevõtmise korraldaja Robert Salep pajatas, et esimene öine rattaorienteerumine toimus Rakvere linna päevadel 2018. aastal ja toona oli stardis ligemale 40 võistkonda, mis on ka senine rekord. Järgnevatel kordadel on osalejate hulk jäänud 25–30 tiimi kanti.