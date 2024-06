Vaata Virumaa Suvesaundi tulemusi! "Virumaa Suvesaund 2024" peavõit läks Lasila kandi paadisillale

Võiduloo autor Metslind avaldas oma võidukõnes, et on positiivselt üllatunud, kuna Suvesaundil osalenud on ta varemgi, ent nii meeldivat vastukaja oma loole ta varasemalt kogenud pole, seega ei osanud ta võitu oodata.

Igapäevaselt muusikaõpetajana töötav laulukirjutaja kiitis ka koostööd noore harfimängija Jaan Eerik Priksiga, kellega möödunud aastal käidi ka koos minituuril ning ühiseid lugusid on duol salves veelgi, samuti mõlgutatakse mõtteid ühise EP välja andmiseks. "Jaaniga teeme kindlasti koos veel muusikat, klapime hästi. Ja sügisel tuleb mu enda teine EP välja, mille nimilooks on lugu "Hull", millega möödunud aastal Suvesaundist osa võtsin," kõneles Metslind muusikalistest tulevikuplaanidest.

Suvesaundi kirjeldas võitja kui konkurssi, kus kõik žanrid on oodatud, kus igaüks saab esitada endale omast muusikat. Just seetõttu tundus ka talle osalemine õigena. "Sellepärast mu esinejanimi ongi Metslind - sest ma lasen oma sisemisel laulul heliseda, need on kõik südamelaulud. Ma usun, et igaühel on oma laul," rääkis Virumaa Suvesaundi võitja.