Eesti sumoliit ja SK Eesti Karud korraldasid sel nädalavahetusel Rakvere spordihallis laste rahvusvahelise sumoturniiri, millest võttis osa 280 10-16 aastast last viiest riigist. Lisaks Eestile olid esindatud Saksamaa, Suurbritannia, Ukraina ja Läti,

​Baruto Cup toimus teist aastat järjest ja selle eestvedajaks on Kaido Höövelson. "Ajastus pole tänavu hea – äsja lõppes Kreekas täiskasvanute EM, kohe tuleb peale laste EM. Seepärast on osalejaid riike pisut vähem kui eelmisel aastal," tõdes ta. "Aga meile tahetakse võistlema tulla. Esiteks on meil head auhinnad – suur tänu kõigile toetajatele – ja teiseks Euroopas eriti pole selliseid võistlusi lastele. Tahaks Rakvere turniirist välja arendada midagi suuremat, sellist, mis oleks kindlalt sumolaste igaaastases võistluskalendris."