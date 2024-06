Esmaspäev tuleb paiguti sajune

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Lääne-Eestis on äikest, kohati on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8–15, puhanguti kuni 22 m/s. Hommikul rannikul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 5–10, rannikul kuni 13 kraadi.