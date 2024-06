Head igavest und Sulle, Mart Eelmäe!

Virumaa Teataja omaaegne peatoimetaja Jüri Peinar rääkis, et Mart Eelmäe oli väga mitmekülgne mees – ta võis juhtida metsaveotraktorit, oli hea joonistaja, muusik ja ajakirjanik. "Mart tuli meile tööle kohaliku traatraadio toimetajaks," meenutas Peinar. "Nõukogude ajal oli igas kodus niinimetatud krapp ehk ühte programmi edastav traatraadio. Üleriigilise programmi sisse pikiti ka kohalikke uudiseid ja nendega Mart tegelema hakkaski. Kohalik raadio oli tol ajal ajalehetoimetuse hõlma all."

"Loodus oli Mardile palju andnud – ta joonistas ajalehte karikatuure, käis oma süntesaatoriga ühemehebändina esinemas ja tal oli lahtine käsi tehnika peale," lausus Peinar. "Meenub lugu, kus me toimetuse suvila ehitamiseks pidime vettinud laudu kaugelt auto peale tassima. Ühel hetkel kostis traktorimürinat – nurga tagant ilmus nähtavale metsaveotraktor, Mart kangide taga. Ma ei tea, kas ta ärandas või laenas selle masina, igatahes said lauad kiiresti auto juurde veetud ja Mart viis traktori sinna tagasi, kust võttis."

Mart Eelmäe ajal läksid lehetoimetused üle arvutitele ja töökorraldust tuli muuta. Muu hulgas on Virumaa Teataja toimetuses tänaseni alles paberkandjatel fotoarhiiv, kus piltide taha on Mardi käega kirjutatud, kes on pildil ja millal foto tehtud on. Ainult Mart Eelmäe enda fotot ei õnnestunud sellest arhiivist leida – kui oli pildistamine, siis seisis tema ikka teisel pool fotoaparaati.