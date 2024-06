Euroopas levib ravile allumatu tripper

Gonokoki antimikroobse jälgimisprogrammi raames uuriti 2022. aastal gonorröa diagnoosiga patsientide proovidest saadud 4396 isolaati (identifitseeritud bakterite puhaskultuurid). Isikud olid pärit 23 Euroopa riigist. Kaks alamtüve olid resistentsed tseftriaksooni suhtes – see on soovitatav antibiootikum gonorröa raviks. Need tüved ilmutasid ulatuslikku ravimiresistentsust, mis piirab veelgi ravivõimalusi, vahendab ECDC.