Vaade: viies kolonn astus avalikkuse ette

Üldistest valimistulemustest enam kõnetas mind aga arv 11 504. Just nii palju hääli anti Aivo Petersonile, ainsale kandidaadile ühendusest «KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele». Mehele, kes viibib riigireetmise kahtlusega eeluurimise all.

Juba «erakonna» arusaamatu ja segane nimi viitab, et tegemist ei ole Eesti asjaga. Nagu Google’iga oleks tõlgitud. Mida siin keerutada – tegemist on viienda kolonniga, kes läheks Vene tankidele lilledega vastu, kui ainult võimalus tekiks.

Need 11 504 on ainult jäämäe veepealne osa, sest Euroopa Parlamenti said valida vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud või Eestis alaliselt elavad Euroopa Liidu kodanikud. Aga meil elavad ka kodakondsuseta inimesed ja hulk Venemaa kodanikke. Lisaks need, kes andnuks oma hääle ühendusele KOOS, aga jätsid valimistel siiski osalemata.

Ma ei tea, mitmega me selle 11 504 peaksime korrutama, et teada saada viienda kolonni tegelikku suurust, aga igal juhul on see arv hirmutavalt suur. Loodan väga, et ei minu ega mu lastelastelaste silmad nende rõõmupäeva ehk Vene tanke siin siiski ei näe.