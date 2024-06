Repliik: kiirsuvi

Kiire. Pidevalt on kiire. Kiirtoit, kiired tööasjad, kiiresti on vaja teha veel seda, teist ja kolmandat, et jõuaks õigeks ajaks punkti X. Kiirrongi või -bussiga või maanteel kiirust ületades. Sellegipoolest närib, et midagi jäi ikka jõudmata.